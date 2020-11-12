Хирург Вадим Елизаров записал видообращение по поводу языкового конфликта с бывшим народным депутатом и экс-главой КГГА Владимиром Бондаренко, вызвавшего бурные дискуссии в соцсетях.

Свой монолог врач опубликовал на YouTube.

Елизаров сказал, что история с Бондаренко уже выходит за пределы здравого смысла.

"Это та самая ситуация, когда глупый поступок украинского патриота (а я надеюсь, господин Бондаренко все-таки украинский патриот) используют антиукраинские силы. Вы посмотрите, что пишут российские СМИ. Господин Бондаренко может загуглить "Бондаренко плюс Елизаров" и посмотреть, какое количество публикаций есть на сайтах российских СМИ, что в Киеве ущемляют русского доктора", - начал хирург.

Затем он сказал, что разговаривал с Бондаренко на украинском языке, а тот сначала написал об этом в Фейсбуке, но потом стер или скрыл этот пост.

"Человек нахамил медсестре, я попросил его покинуть кабинет. Ну зачем прикрываться языком?" - недоумевает Елизаров и еще раз повторил, что говорил по-украински, а пациента не тронул и пальцем.

По словам врача, это и вся история. И она могла закончиться после того, как супруга Бондаренко вошла в кабинет после рассерженного мужа и извинилась за его поведение. Но она не завершилась - и дошло до угроз. Елизаров признался, что уже вторые сутки получает звонки с угрозами. Причем звонящие грозят расправой его детям и называют их адреса. Поэтому он боится за своих родных.

"А что будет, если эти люди исполнят свои угрозы? Я, получается, превращусь в мученика за русский мир? А русский мир придет меня защищать в Киев? Такой судьбы Бондаренко хочет для Украины?" - задал риторические вопросы хирург.

Далее он заверил, что является патриотом Украины и полтора года защищал ее на войне. И делал это для того, чтобы Бондаренко мог свободно разговаривать на украинском в Киеве.

Елизаров считает, что единственный выход из сложившейся ситуации - это извинения со стороны Бондаренко.

Под конец ролика врач сообщил, что его пригласили на ток-шоу с участием оппонента, и он захотел пойти в студию, чтобы посмотреть Бондаренко в глаза. Но тот в последний момент отказался от съемки.

Завершается обращение Елизарова обращением к Бондаренко по-украински. Врач пообещал: если с его детьми что-нибудь случится, Бондаренко будет отвечать за это.

Это уже не первое обращение Елизарова к экс-чиновнику. Он уже взывал к порядочности Бондаренко 9 ноября.

"Страна" подробно разбирала этот громкий скандал.