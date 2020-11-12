Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов городского главы Черновцов, а также назначила повторное голосование в этом городе. Оно состоится 29 ноября.

Об этом сообщается в Фейсбук ЦИК.

Правда, в Центризбиркоме пока не объявили, кто из 14 кандидатов вышел во второй тур.

Также комиссия обнародовала общие данные по выборам.

"Из 1577 местных советов ТИК установили результаты выборов в 1566 советов. Из 1421 городского, поселкового, сельского глав установлены результаты по 1415", - отметили в ЦИК.

Ранее "Страна" сообщала, что уже определена дата проведения второго тура выборов мэра в Черкассах: он назначен на 22 ноября.

Мы также рассказывали, что ЦИК определила размер залога для кандидатов в депутаты на голосовании во втором туре.