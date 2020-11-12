Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что глобальное потепление может оказаться страшнее коронавируса.

Об этом сообщает The Saxon.

"Наука крайне ясна: если мы не сможем выполнить намеченные цели (по снижению вредных выбросов - ред.), последствия COVID-19 для экономики и общества померкнут в сравнении с тем, что может принести климатический кризис. Нам надо удвоить усилия для восстановления экономики, чтобы вернуться на путь выполнения Целей устойчивого развития. Евросоюз заявил о намерении стать первым континентом с нулевым балансом выбросов углерода и увязал действия по восстановлению от пандемии с этой необходимостью", - заявил он на церемонии в ходе парижского Форума мира.

Гутерриш отметил, что "вдохновлен растущим количеством стран, которые объявляют о приверженности достижения нулевых вредных выбросов". Кроме того, глава ООН привел пример Британии, Японии, Кореи и еще 110 государств, которые взяли на себя обязательства добиться нулевого показателя выбросов в атмосферу к 2050 году, а в КНР - к 2060 году.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса, который считает, что климатический кризис несет гораздо большую угрозу человечеству, чем пандемия Covid-19. Также он отметил, что этот век может стать для человечества последним.

Как сообщала "Страна", после того, как число жертв Covid-19 на планете превысило один миллион человек генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш записал специальное видеообращение в котором призвал человечество учиться на своих же собственных ошибках.