В ООН назвали проблему, которая еще опаснее коронавируса
Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что глобальное потепление может оказаться страшнее коронавируса.
Об этом сообщает The Saxon.
"Наука крайне ясна: если мы не сможем выполнить намеченные цели (по снижению вредных выбросов - ред.), последствия COVID-19 для экономики и общества померкнут в сравнении с тем, что может принести климатический кризис. Нам надо удвоить усилия для восстановления экономики, чтобы вернуться на путь выполнения Целей устойчивого развития. Евросоюз заявил о намерении стать первым континентом с нулевым балансом выбросов углерода и увязал действия по восстановлению от пандемии с этой необходимостью", - заявил он на церемонии в ходе парижского Форума мира.
Гутерриш отметил, что "вдохновлен растущим количеством стран, которые объявляют о приверженности достижения нулевых вредных выбросов". Кроме того, глава ООН привел пример Британии, Японии, Кореи и еще 110 государств, которые взяли на себя обязательства добиться нулевого показателя выбросов в атмосферу к 2050 году, а в КНР - к 2060 году.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса, который считает, что климатический кризис несет гораздо большую угрозу человечеству, чем пандемия Covid-19. Также он отметил, что этот век может стать для человечества последним.
Как сообщала "Страна", после того, как число жертв Covid-19 на планете превысило один миллион человек генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш записал специальное видеообращение в котором призвал человечество учиться на своих же собственных ошибках.