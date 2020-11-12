В этом году популярный видеохостинг YouTube откажется от видоролика Rewind, в котором собирают самые популярные видео на хостинге за год. Причиной такого решения назвали крайне неудачный год для всех.

Соответствующее обращения компания опубликовала на своих аккаунтах в соцсетях.

"С 2010 года мы заканчивали год с Rewind: оглядываясь на самые впечатляющие авторов и тренды. Любите ли вы это - или помните только 2018 год - Rewind всегда должен был быть вашим праздником. 2020-й стал особенным годом. И было бы неправильно делать вид, что это не так. Поэтому мы решили, что не будем выпускать Rewind в этом году. Мы знаем, что многое хорошее из того, что произошло в 2020 году, было создано вами всеми. Вы нашли способы поднять настроение людям, помочь им справиться (с трудностями - Ред.) и рассмешить. Вы действительно сделали тяжелый год лучше", - указано в сообщении.

Отметим, Rewind - специально отснятый ролик с отсылками к самым популярным видео, клипам и каналам YouTube за год. Компания выпускала такие обзоры каждый декабрь, начиная с 2010 года.

Пример ролика Rewind за 2018 год:

Видео: YouTube / YouTube

Напомним, в сентябре YouTube запустил новый сервис для создания коротких видео, который называется YouTube Shorts. Он будет похож на самое популярное всемирное приложение TikTok.