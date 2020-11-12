В Ереване сторонники 17 политических сил, которые 11 ноября собирались на большой митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, снова провели акцию протеста. Они вышли на шествие, начавшееся от здания Института древних рукописей Матенадаран и окончившееся у Службы национальной безопасности.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

В конечном пункте маршрута протестующие заявили, что выражают свой протест против вчерашнего незаконного задержания спецслужбой лидеров и представителей политических сил, требующих отставки Пашиняна.

Депутат парламентской фракции партии "Процветающей Армении" (ППА) Наира Зограбян заявила журналистам, что эти задержания являются политическим преследованием.

"Страна" писала об этих задержаниях, в ходе которых полиция в рамках уголовного дела об организации митингов во время военного положения арестовала десятерых лидеров оппозиции.

Мы также разбирались, удастся ли протестующим сбросить Пашиняна.