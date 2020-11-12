Папа Римский Франциск поздравил с победой на президентских выборах США демократа Джо Байдена.

Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что между политиком и понтификом состоялся телефонный разговор в четверг, 12 ноября.

В ходе разговора Папа Римский также благословил Байдена.

"Избранный президент поблагодарил за благословения и поздравления и отметил свою признательность Его Святейшеству за его руководство в продвижении мира, примирения и общих связей человечества во всем мире", - говорится в заявлении кампании Байдена.

Ранее "Страна" сообщала, что Джо Байден уже сделал первое назначение в своей администрации.

Также мы писали, что Помпео призвал мировых лидеров не спешить с поздравлениями Байдену.