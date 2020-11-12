Папа Римский поздравил Байдена с победой на выборах и благословил его
Папа Римский Франциск поздравил с победой на президентских выборах США демократа Джо Байдена.
Об этом пишет New York Post.
Отмечается, что между политиком и понтификом состоялся телефонный разговор в четверг, 12 ноября.
В ходе разговора Папа Римский также благословил Байдена.
"Избранный президент поблагодарил за благословения и поздравления и отметил свою признательность Его Святейшеству за его руководство в продвижении мира, примирения и общих связей человечества во всем мире", - говорится в заявлении кампании Байдена.
Ранее "Страна" сообщала, что Джо Байден уже сделал первое назначение в своей администрации.
Также мы писали, что Помпео призвал мировых лидеров не спешить с поздравлениями Байдену.
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