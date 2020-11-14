В преддверии католического рождества в Европе и США начинается сезон глобальных распродаж. Стартует он с "черной пятницы" (black friday), которую не первый год ждут покупатели и продавцы и в Украине.

В этом году "черная пятница" приходится на 27 ноября. Но зачастую магазины объявляют скидки накануне, а также какое-то время после.

Black friday-2020 будет проходить в условиях пандемии и карантина, что может наложить отпечаток на глобальные распродажи. Во-первых, скорее всего магазины не смогут пускать толпы желающих, не нарушив требования социальной дистанции. Тут два выхода - или все-таки нарушат, или введут ограничения на количество покупателей, которые одновременно смогут находиться внутри помещений.

К тому же в следующий за "черной пятницей" уик-энд 28-29 ноября еще будет действовать "карантин выходного дня", так что многие магазины, которые в эти дни также рассчитывали на приток покупателей, могут не работать.

Еще одним фактором может стать то, что в условиях пандемии потребители стали более осторожно тратить деньги по разным причинам. Одни экономят в условиях финансовой нестабильности, особенно, если работают в сфере услуг, пострадавшей от ужесточения карантина. Другие перешли на дистанционную работу и пришли к тому, что, например, на одежду теперь можно меньше тратиться.

С другой стороны прошедший недавно Всемирный день шопинга, принес китайским онлайн-площадкам не меньшую прибыль, чем до начала пандемии. Но там не менее половины покупок каждый год приходится на граждан КНР.

Напомним, что 11 ноября в Китае провели глобальные распродажи "11.11" в честь Дня холостяка.

Также мы писали, что представители малого и среднего бизнеса заявили, что "карантин выходного дня" убьет рестораны и магазины.