Экс-нардеп Мустафа Найем получил новую должность в концерне "Укроборонпром" - директора по активам концерна. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Мустафа Найем, занимавшийся взаимодействием с органами государственного управления, возглавит направление работы с активами и мониторинга государственных оборонных заказов предприятий-участников концерна", - говорится в сообщении.

По словам Мустафы Найема, в ближайшее время главным предметом взаимоотношений с государством будут реформирования концерна, контракты с заказчиками и эффективность использования активов.

"Для понимания сегодня в собственности предприятий Укроборонпрома находится более 11 млн кв м. недвижимости, из которых более 210 000 кв. м. - это избыточное имущество, которое уже давно не задействовано в производственных процессах предприятия Концерна, а потому, может быть продано или передано в аренду. Моя задача как директора по активам будет заключаться в том, чтобы в ходе реформирования Концерна все эти процессы происходили прозрачно, открыто и с максимальной эффективностью для предприятий", - сказал Найем.

Он добавил, что "сомнительные схемы вывода имущества из оборонных предприятий должны остаться в прошлом".

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский уволил Абромавичуса с должности руководителя "Укроборонпрома" и назначил нового главу.

Также мы сообщали, что Зеленский хочет назначить экс-главу "Укроборонпрома" Абромавичуса в набсовет "Ощадбанка".