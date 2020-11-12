В Черновцах кандидат в депутаты местного горсовета, пообещавший ради пиара сделать людям дорогу и оплативший доставку строительных материалов, после выборов забрал их. Он разозлился на то, что за него отдали слишком мало голосов.

Об этом рассказал в видеоролике, опубликованном на Фейсбук, депутат горсовета Андрей Романчишин.



По его словам, кандидат в депутаты от некоей партии (ни фамилии, ни политсилы он называть не стал), прямо накануне выборов начал подготовку к работам по мощению дорожки. Во двор одного из домов привезли щебень, бордюрный камень и поддоны с брусчаткой. С четверга по субботу жители сами уложили подушку из щебня.

Однако после выборов к дому явился кандидат и забрал брусчатку (правда, один поддон люди додумались спрятать в подвал).

Кандидат пришел с претензией, что из вашего дома проголосовали только три человека, поэтому я это делать не буду. Зачем вы рассыпали эту смесь (щебень - Ред.)? Я должен это все забрать. Это стоило мне денег. И начал подсчитывать, сколько это стоило", - рассказал Романчишин.

Жители открыто назвали действия кандидата попыткой подкупа. А автор ролика - примером "кандидатского рагулизма".





Как писала "Страна", в Одессе накануне выборов разоблачили "сетку", которая покупала голоса избирателей по 1000 гривен.

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