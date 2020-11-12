Спустя день после утверждения Кабинетом министров карантина выходного дня с 14 по 30 ноября на сайте правительства появилось соответствующее постановление.

Документ под №1100 от 11 ноября вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля и отменяет адаптивный карантин с разделением на зоны. Согласно изменениям, вводится карантин выходного дня.

Дополнительно к ограничениям, предусмотренным пунктом 10 постановления, в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 года до 30 ноября 2020 года запрещается:

работа заведений общепита, кроме как на вынос или адресной доставки;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа предприятий торговли, в которых на продукты питания, топливо, лекарства и ветпрепараты приходится меньше 60% площадей;

работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

работа учреждений культуры;

проведение культурно-массовых мероприятий;

массовые мероприятия с участием более 20 человек.

Помимо того, магазинам, почте и другим компаниям рекомендуется ввести с 10:00 до 12:00 или в другое время дня на два часа приоритетное обслуживание людей преклонного возраста и инвалидов.

Ранее "Страна" подробно описывала, что означает введение режима "выходного" карантина.

Мы также приводили обоснование мотивов введения такого локдауна от премьера Дениса Шмыгаля.