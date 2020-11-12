Русский язык должен вернуться в одесские школы, а родители и их дети должны сами выбирать на каком языке разговаривать и учиться. Такое заявление сделал нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кандидат на пост мэра Одессы Николай Скорик.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

"Сегодня в Украине проводится политика языковой и культурной дискриминации. Но еще никогда ограничения и запреты не приводили к культурному возрождению. Одесса - многонациональный и многоязычный город. Так исторически сложилось, и эту реальность власть не имеет права отрицать. Здесь не должно быть никаких языковых, культурных, образовательных ограничений", - заявил Николай Скорик.

Он сказал, что одесская власть ничего не делает для защиты гуманитарных и культурных прав одесситов.

"Мы наблюдаем, что у власти в приоритете даже не столько защита украинского, как искоренение русского языка. Считаю, что в Одессе, в одесских школах должна быть политика культурного многообразия. Мы будем стимулировать изучение в школах нашего города языков всех национальных общин: русского, болгарского, греческого - без ограничений. Будет взаимное обогащение культур, и такая гуманитарная политика снимет напряжение в обществе",- уверен Николай Скорик.

Помочь в популяризации и поддержке и украинского, и русского языка, и языков нацменьшинств могли бы специализированные городские программы, которые разработаны командой Николая Скорика.

"Как коренной одессит, я вижу и понимаю, что необходимо делать в городе для сохранения культурного многообразия Одессы, какой должна быть гуманитарная и образовательная политика, проводимая местной властью", - отметил он.

Напомним, 15 ноября состоится второй тур выборов мэра Одессы.

Ранее "Страна" подробно писала о предвыборном раскладе в городе.

Также мы сообщали, что согласно опросу, во втором туре выборов мэра в Одессе разрыв между Трухановым и Скориком сократился до 7%.