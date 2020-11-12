Ответный матч за право выступать на Евро-2020 между сборными Северной Македонии и Грузии закончились поражением последней при том, что именно грузины были хозяевами поля. Таким образом македонцы выбили себе участие на чемпионате Европы.

Отметим, первая встреча команд закончилась вничью со счетом 1:1.

Так, благодаря голу, забитому Гораном Пандевым, Северная Македоний выйдет на Чемпионат Европы, который состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года (турнир перенесли с 2020 года из-за пандемии - Ред.). Команда будет играть в одной группе со сборными Австрии, Нидерландов и Украины.

Видео: YouYube / Футбольные обзоры

Напомним, футбольные матчи в Украине будут проходить, несмотря на карантин выходного дня и даже в "красной зоне" карантина. Хотя матчи, как и ранее, будут проходить без зрителей, в Минздраве согласились на соревнования в населенных пунктах, которые оказались в "красной зоне" карантина, что существенно уменьшит для многих клубов логистическую и финансовую нагрузку.

Как сообщала "Страна", в Хожуве на Силезском стадионе в рамках товарищеского матча встретились сборные Украины и Польши. Встреча окончилась победой хозяев поля со счетом 2:0.