В сети строительных супермаркетов "Эпицентр" заявили, что на выходных будут работать, но в онлайн-режиме.

Объявление об этом появилось на странице сети в Фейсбук.

"Сеть "Эпицентр" на выходных будет работать исключительно в онлайн-режиме и выдавать товары в центрах выдачи заказов", - говорится в посте.

"Видимо, власти провели беседы с Герегами (владельцами сети) и убедили не драконить народ лишний раз. Но посмотрим, как оно будет на самом деле", - прокомментировал новость телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, в связи с карантином выходного дня вокруг "Эпицентра" разгорелся скандал. После решения правительства о введении такого карантина в супермаркете заявили, что магазины сети будут открыты на выходных, и приезжать за покупками можно в любое время.

На это быстро отреагировали в МВД, сказав, что саботажников карантина выходного дня, включая "Эпицентр", будут наказывать. После этого в сети пообещали соблюдать карантин, но с оговорками: через кассу продавать продовольственные и медицинские товары, а все прочие - через интернет-магазин. Теперь же, как видно, концепция снова поменялась.