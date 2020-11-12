Президент США Дональд Трамп заявил, что при подведении итогов выборов по всей стране у него были фактически украдены 2,7 миллиона голосов. Они были удалены электронной системой голосования Dominion.

Об этом глава Белого дома написал в Твиттере.

"Отчет: Dominion удалил 2,7 миллиона голосов Трампа по всей стране. Анализ данных показывает, что 221 000 голосов в Пенсильвании перешли от президента Трампа к Байдену. 941 000 голосов Трампа удалены. Штаты, использующие системы голосования Dominion, передали 435 000 голосов от Трампа к Байдену", - написал президент.

Ранее "Страна" подробно разбирала, в каких фальсификациях команда Трампа обвиняет своих противников.

Мы также писали, что в нескольких штатах уже утвердили результаты голосования на выборах президента. Первым это сделал Делавэр, чьи три голоса выборщиков перешли к Байдену.