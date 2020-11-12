Окончательных выводов о причинах крушения российского военного вертолета Ми-24 у российской границы пока нет, комиссия еще работает. Об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, передает РИА Новости.

"На войне как на войне - всякое может быть. Комиссия еще работает, выводов пока нет", - заявил посол и добавил, что вертолет летел вечером на низкой высоте и "не попадал на радары".

Слова посла Азербайджана в РФ раскритиковали в Кремле, полагая, что он сделал двусмысленное заявление. В российском МИД заявили, что Москва ожидает того, что Баку как можно скорее проведет расследование и накажет виновных.

"Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", - заявили в МИД РФ.

Напомним, 9 ноября около 18:30 российский вертолет рухнул рядом с границей Азербайджана. В Минобороны России заявили, что упавший в Армении российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы в Армении. Погибли два человека, один госпитализирован с травмами средней тяжести.

После этого в МИД России отреагировали на признание Баку вины за сбитый над Арменией вертолет вооруженных сил России. В ведомстве ответили, что заявление Азербайджана восприняли положительно. Также сообщалось, что Баку готово выплатить компенсацию за сбитый вертолет.

В свете этой трагедии между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и введении в регион российских миротворцев.