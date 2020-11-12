В Киеве от осложнений после минимально-инвазивной операции, во время которой была допущена ошибка, умерла жена министра здравоохранения в 2014-2016 годах Александра Квиташвили. Анастасии Островской не стало 9 ноября, ей было 35 лет.

Об этом сообщает Chas News.

49-летний предшественник Ульяны Супрун написал о своей потере в закрытом посте на Facebook.





Как рассказал Сhas News источник, Островский делали плановую операцию в частной клинике "Борис" по поводу камней в желчном пузыре. По данным издания Obozrevatel, вмешательство проводили мини-инвазивным способом, без разреза, с помощью лапороскопии.

"Она должна была занять 40 минут, но продлилась пять часов из-за того, что хирурги случайно перерезали сосуд, который питал печень. После недели реабилитации пришлось делать еще одну операцию из-за проблем с дренажами", – пишет издание.

Всего Анастасия перенесла четыре операции. После четвертого вмешательства ее ввели в наркотический сон и провели с ней реанимационные действия, которые не увенчались успехом.

В пресс-служба клиники "Борис" журналистам не подтвердили и не опровергли подробности случившегося, сославшись на врачебную тайну.

Основателем клиники "Борис" является Михаил Радуцкий, теперь он депутат от "Слуги народа" и председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения. В 2019 году Радуцкий продал клинику сети "Добробут".

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