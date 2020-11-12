Закон о люстрации не соответствует конституции и "надо со всеми нормально работать на благо государства". Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

Издание sud.ua приводит фрагмент его интервью "Радио свобода".

"Журналист: Я хотела бы поговорить немного и о вас. Я знаю, что вы были участником Революции достоинства. И, соответственно, я бы хотела спросить вас о следующем: как вам быть членом одной команды, где есть люди, которые создавали откровенные фейки и провокации во время той же революции достоинства?

Федор Вениславский: То, что именно эти люди, о которых вы говорите, начали меня очень беспощадно критиковать в различных телеграмм каналах, для меня это показатель того, что я делаю все правильно. Если люди, которые фактически откровенно выступали против украинской государственности, сейчас меня критикуют, то я думаю, что все, что я делаю, это точно на благо государства и точно соответствует идеям и ценностям, которые закреплены в Конституции, соответствует моим личным принципам.

Конечно, мне не очень комфортно, но не я, скажем так, имел возможности определять, кто будет членом этой фракции. Если президент и команда, которая работала с президентом, именно таким образом сформировали команду и эти люди стали народными депутатами ... Ну, надо со всеми нормально работать на благо государства.

Журналист: Вы также были председателем Харьковской люстрационной палаты. И, соответственно, у меня к вам возникает вопрос, как вам, опять же, работать в команде, в которой есть люди, которые были на государственных должностях во время президентства Виктора Януковича? Я сейчас имею в виду экс-главы ОП Андрея Богдана и нынешнего заместителя председателя ОП Олега Татарова, которые в принципе подпадают под люстрацию.

Вениславский: Я фактически со своими единомышленниками создал в 2014 году сразу после Революции достоинства Харьковскую общественную люстрационную палату. Еще во время Революции достоинства возникла эта идея. И мы создали ее и начали активно работать.

А что касается тех людей, которые попали под действие закона "Об очищениии власти", то я в том же 2014 году в комитете по вопросам правовой политики выступал и сказал, что "я как специалист в области конституционного права прекрасно понимаю риски, которые вы закладываете в этот законопроект".

Как общественный активист в люстрационный сфере я полностью поддерживаю идею люстрации и считаю, что она была правильная, но механизм реализации идеи был избран точно неправильный.

Я понимаю, что он является антиконституционным, потому что нет персонально доказанной вины того или иного лица, которую закон относит к тем должностям, подпадающим под действие закона "Об очистке власти".

Как общественный активист в люстрационной сфере я полностью поддерживаю идею люстрации и считаю, что она была правильная, но механизм реализации идеи был избран точно неправильный, так как есть сомнения относительно конституционности многих положений.

Поэтому оценивать экс-главу ОП Богдана и нынешнего заместителя председателя Офиса Татарова по поводу того, насколько они соответствуют или не соответствуют закону "Об очистке власти", надо с той точки зрения, что сам закон является сомнительно-конституционным.

Но я вам хочу сказать, что я, проработав с Богданом, видел, что он, действительно, очень хороший, абсолютно нормальный и адекватный, с точки зрения выполнения менеджерских функций в ОП, и он много пользы принес для украинского государства, с точки зрения тех действий, которые он совершал.

Что касается господина Татарова, я с ним также общаюсь и вижу, что это - тоже профессионал, который понимает, как необходимо осуществлять те функции, которые на него возложены по распределению обязанностей.

Журналист: Вы не говорили с ним о его заявления о деятельности майдановцев, которые он тогда делал?

Вениславский: Мы эти вопросы не обсуждали ".

Ранее "Страна" писала о том, что Верховный суд начал выносить решения о компенсациях уволенным во время люстрации чиновникам.

Также мы сообщали, что суды начали восстанавливать люстрированных прокуроров, начисляя им миллионные компенсации.