За минувший год у украинцев вдвое упало доверие к гривне и растет доверие к доллару, который считают надежной валютой для хранения сбережений. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным исследования, в октябре 2020 года только 6% украинцев (или каждый 16-й) считают, что сбережения можно хранить в гривне. Более всего доверием пользуется доллар - 42%, евро предпочитает 21% украинцев.

14% опрошенных ни одну валюту не считают выгодным способом сохранения сбережений, 16% - не определились.

Уточняется, что опрос проводился с 8 по 18 октября среди 1801 респондентов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киев не прилетел самолет с крупной партией наличного доллара. В кассах подняли курсы.

Также мы сообщали, что курс доллара развернули как только иностранцы перестали раскупать валюту.