Украинские самбисты завоевали 19 медалей (2 золотые, 7 серебряных и 10 бронзовых) на чемпионате мира, который прошел в сербском Нови-Саде, сообщает сайт Международной федерации самбо.

Обладателями золотых медалей чемпионата мира стали Анастасия Шевченко (64 кг) и по боевому самбо Владислав Руднев (до 74 кг).

Серебро в активе у Алины Пащук (48), Марины Буек (52), Наталии Смаль (72), Василины-Ирины Кириченко (свыше 80 кг), Дмитрия Стеценко (до 82 кг), Анатолия Волошинова (100) и Размика Тонояна (+100).

Отметим, что Стеценко завоевал для сборной команды Украины первую награду в весе 82 кг после пятилетнего перерыва. В 2015 году Алексей Ниженко поднимался на З ступеньку пьедестала.

Бронзовые медали выиграли Грачик Осипян (52), Бабенко Богдан (до 57 боевое самбо), Андрей Лайщук (57), Кристина Бондарь (до 56 кг), Александр Воропаев (62), Екатерина Москалева (до 68 кг), Андрей Кучеренко (в боевом самбо до 68 кг), Вадим Бурчак (82), Петр Давиденко (до 90 кг) и Андрей Болобан (100).

Участие в чемпионате мира по самбо, несмотря на пандемию Covid-19, приняли около 30 стран.

Как сообщала "Страна", в декабре прошлого года Украина триумфально выиграла чемпионат мира по боевому самбо, который проходил в России. Александр Коваленко (62 кг), Самвел Варданян (74 кг) и Дмитрий Микуца (93 кг) выиграли золото. А Анатолий Оськин (57 кг), Вячеслав Ветров (68 кг) и Владислав Ильин (90 кг) увезли серебро ЧМ.

Ранее "Страна" писала про непобежденного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, который тесто связан с Украиной. Он жил в нашей стране, начинал здесь тренироваться, а его отец дважды просил украинской гражданство, но ему было отказано.