Заразившийся коронавирусом президент Владимир Зеленский не остался на самоизоляции дома (как, например, его супруга Елена), а переехал лечиться в больницу Феофания. Там же находится и глава Офиса президента Андрей Ермак, который так же заразился коронавирусом.

"Страна" уже публиковала видеорепортаж из Феофании, где покой президента оберегают минимум 15 охранников.

Теперь мы собрали несколько версий того, почему Влдимир Зеленский не остался дома, как об этом ранее сообщала его пресс-секретарь, или на госдаче, а перебрался в больницу.

Как болеет и лечится президент

9 ноября Владимир Зеленский сообщил, что заразился Covid-19. Он написал, что у него температура 37,5, но он изолируется и продолжит работать.

В этот же день стало известно, что у главы Офиса президента Андрея Ермака тоже положительный тест. Он также сообщил, что будет на самоизоляции, но продолжит работать удаленно.

После этого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что у президента небольшая температура, каких-то других серьезных симптомов пока нет. Она пояснила, что Зеленский будет находиться дома. Там, по ее словам, есть отдельное помещение, где он и будет работать.

Пресс-секретарь президента добавила, что Владимир Зеленский активно употребляет витамины и находится под наблюдением врачей.

Тем более удивительным стал переезд в стационар.

Сегодня, 12 ноября, стало известно, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак находятся в изолированных палатах больницы Феофания и работают дистанционно оттуда.

"Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Он провел уже много селекторных совещаний", - рассказал советник Ермака Михаил Подоляк.

По его словам, в палате президента установлена спецсвязь.

Юлия Мендель уточнила, что в больницу он перебрался еще во вторник, 10 ноября. На следующий день после того, как стал известен диагноз.

"Логистические решения принимались довольно быстро, президент действительно из Офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией. Президент и руководитель его Офиса уже провели оттуда несколько совещаний, там же вечером во вторник президент общался с канцлером Ангелой Меркель", - сообщила Мендель в Facebook.

Она заверила, что и Владимир Зеленский, и Андрей Ермак чувствуют себя хорошо, а болезнь протекает в легкой форме.

Журналист "Страны" побывал в Феофании, где сейчас находится Владимир Зеленский. Внутрь его не пустили. Вокруг корпуса, где находятся президент и глава ОП, дежурили не менее 15 сотрудников Управления госохраны. Читайте об этом подробнее в нашем репортаже.

Корпус Феофании, где лечится президент. Фото: Страна

Сам президент в сегодняшнем видеообращении заявил, что чувствует себя нормально и продолжает работать и заниматься государственными делами.

"Covid-19, к сожалению, не обошел и меня, но я чувствую себя достаточно хорошо. Спасибо. Кстати, думаю большая заслуга в этом - ваша поддержка, ваши теплые слова, пожелания быстрого выздоровления. Я благодарю за это каждого из вас.

Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы, исполняю свои обязанности. Все органы власти, считаю работают в нормальном режиме и все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные переговоры, звонки- работа в целом", - рассказал президент.

Также он рассказал, что совместно с "международными партнерами" идет работа по подготовке к перезагрузке Конституционного суда. И что план будет представлен через неделю. Из чего можно сделать вывод, что антиконституционный законопроект об увольнении судей КСУ руками депутатов Рады похоронен самим президентом.

Рассказал Владимир Зеленский и о разговоре с Ангелой Меркель и сообщил, что попросил ее дать возможность получить американско-немецкую вакцину от коронавируса поскорее. Также, по его словам, Меркель высоко оценила продолжающееся перемирие на Донбассе.

При этом остаются вопросы, почему президент не остался на самоизоляции на госдаче, где сейчас проживает, а находится в больнице.

Почему Зеленский переехал лечиться в Феофанию. Три версии

По словам советник главы ОП Михаила Подоляки Зеленский переехал в Феофанию потому, что там есть спецсвязь, которая позволит постоянно держать руку на пульсе государственного управления.

"Здесь есть специально оборудованная закрытая палата с коммуникационными возможностями. Так как изоляция длительная, а работать надо ежедневно и много через онлайн, нужна спецсвязь. В резиденции ее надо было бы оборудовать спешно, что не рационально и затратно. Плюс - обязательно надо ставить врачебный пост. По протоколу это необходимо. Логично, что работать нужно из оборудованного места", - сообщил Михаил Подоляк в комментарии "Стране".

При этом, как сообщили источники "Страны" в Управлении госохраны, госдача, на которой сейчас живет Зеленский, также оборудована спецсвязью и всеми другими коммуникациями, необходимыми для управления государством.

Поэтому конкретно с этой точки зрения переезжать в Феофанию для Зеленского смысла не было.

Telegram-канал "Политика Страны" дает две альтернативные версии, которые могут пояснить переезд Владимира Зеленского в больницу.

1. Сложности с коронавирусом. Может оказаться, что болезнь Владимира Зеленского протекает не в такой легкой форме, как об этом сообщается официально, поэтому и понадобилось лечение в больнице.

Судя по голосу президента из опубликованного выше видео, он все время говорит с придыханием - складывается впечатление, что Зеленскому не хватает воздуха.

Но больше ничего о симптоматике президента неизвестно.

2. Необходимость постоянного контакта с Ермаком. Еще одна версия, что Владимиру Зеленскому необходим постоянный личный контакт с Андреем Ермаком, у которого как раз спецсвязи дома нет. Поэтому и поселились они в Феофании в соседних палатах.

Обещал покончить с "люксовыми палатами" для власти

А экс-нардеп Виталий Журавский в связи с переездом президента в Феофанию вспомнил обещание президента отменить "особые подходы" к лечению первых лиц государства.

"Вспоминаем: 26 марта Зеленский поручал Шмыгалю отменить все нормативные акты, требующие “особого подхода” к лечению первых лиц государства.

Гарант утверждал, что любой пациент сможет попасть в любое заведение по направлению семейного врача.

Даже в то, где лечатся депутаты, министры, в частности, в больнице "Феофания". В Украине якобы будет создано единое медицинское пространство без привилегий для отдельных лиц.

“У нас не совок и не будет никаких люксовых палат для “членов ЦК”, – обещал Зе-президент.

Уверял, что ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца.

“Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно тогда поймете как это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле”, – грезил президент.

Но когда сам заболел (дай Бог ему здоровья!), об этих словах забыл и сразу же обосновался в элитной палате хорошо оборудованной “Феофании”.

К слову, это учреждение до сих финансируется по отдельной статье и не предоставляет медицинские услуги обычным украинцам.

Институт существования отдельных больниц для "сливок общества", для начальства не отошел в прошлое! Ну, то такое. Мало ли что можно наобещать плебсу. Память-то коротка", - написал Виталий Журавский в своем Telegram-канале.