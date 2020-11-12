Президент Украины Владимир Зеленский выступил с первым видеообращением после госпитализации в столичной клинике "Феофания", где он проходит лечение от коронавирусной болезни.

Видео опубликовано в четверг, 12 ноября.

"Вы знаете Covid-19 не обошел и меня. Но чувствую себя я достаточно хорошо. Думаю, большая заслуга это ваша поддержка, ваши теплые слова, пожелания скорейшего выздоровления. Я говорю спасибо за это каждому из вас. Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы, выполняю свои обязанности. Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме. Все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные переговоры, звонки, работа в общем и личные теплые встречи, как с вами сейчас", - сказал Зеленский.

Примечательно, что судя по видео, палата Зеленского в "Феофании" обставлена по принципу обычного президентского кабинета. В ней стоят большие флаги - государственный и с изображением герба, нашлось место и рабочему столу с фигурным деревянным стулом. Также со слов советника Офиса президента Михаила Подоляка известно, что палата главы государства оборудована спецсвязью.

Напомним, Зеленский сообщил, что заболел Covid-19 еще 9 ноября. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что у него есть небольшая температура, а другие симптомы отcутствуют. Сразу после главы государства коронавирус подтвердился и у руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Сегодня представитель президента заявила, что Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак находятся в больнице "Феофания".