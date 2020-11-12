Три врача киевского Национального института рака Министерства здравоохранения Украины получили подозрения в связи со смертью пациентки. Женщина скончалась после инъекции врача-анестезиолога, но его коллеги помогали скрыть этот факт. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья и в дальнейшем смерти женщины. Для сокрытия последствий ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом профессиональных обязанностей, двое других медработников - лечащий врач пациентки и врач-патологоанатом по результатам вскрытия тела внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти женщины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что врачу-анестезиологу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия для больного (ч.1 ст.140 Уголовного кодекса Украины), а лечащему врачу и врачу-патологоанатому - в составлении заведомо поддельных официальных документов по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.358 УК). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Анестезиологу грозит до 5 лет лишения свободы, а его коллегам - крупный штраф, либо арест на шесть месяцев или ограничение свободы до двух лет.

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