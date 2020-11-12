В Минске, где с лета продолжаются протесты противников Александра Лукашенко, умер 31-летний Роман Бондаренко. Накануне он был увезен людьми в гражданском, снимавшими символику оппозиции, а после доставлен избитым в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает портал TUT.BY.

В больнице, куда Роман поступил с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами, в течение нескольких часов ему делали операцию. Его состояние оценивалось как очень тяжелое, врачи сказали, что шанс выжить у него один из тысячи. 12 ноября в 20:00 (в 19:00 по Киеву) молодой мужчина скончался.

Как Бондаренко получил смертельные травмы, точно неизвестно. По словам жителей минской "Площади перемен" (это двор домов на улице Червякова, где часто собираются протестующие и оставляют оппозиционную символику), в среду вечером к ним приехали люди в штатском и масках снимать бело-красно-белые ленты. Роман вышел спросить, что происходит.

"Между человеком в маске и неизвестным парнем завязалась какая-то словесная перепалка, Рома в ней не участвовал, он стоял рядом и слушал. Потом он что-то сказал, и человек в маске спросил: "Ты чего борзый такой?" Оттолкнул Рому ближе к муралу, он пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке. Он сильно ударился головой", - рассказала очевидец по имени Юлия.

Другие соседи говорят, что Бондаренко "профессионально задержали" и увезли на микроавтобусе. В больницу он якобы поступил из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что "травмы получил во время драки".

Пресс-служба милиции Минска назвала произошедшее "очень печальными последствиями". Также в органах отметили, что "неравнодушные граждане пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства".

Сейчас милиция проводит проверку в связи со случившимся.

Оппозиционный лидер Светлана Тихановская и сочувствующие оппозиции СМИ прямо винят в избиении Романа милицию и спецслужбы Беларуси.

"Мы... понимаем, что эта кровь - на руках режима, который пытается спасать свое существование ценой жизней белорусов", - сказала Тихановская.

Ранее "Страна" приводила слова оппозиционерки Марии Колесниковой о том, что режим мог ее "убить и расчленить".

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