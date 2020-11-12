Власти Евросоюза требуют от крупных мессенджеров, в том числе WhatsApp, передать им ключи сквозного шифрования сообщений.

Проект решения опубликовала австрийская телерадиокомпания ORF.

Документ официально называется "Безопасность посредством шифрования и безопасность несмотря на шифрование".

Документ по сути заставляет поставщиков услуг по интернет-коммуникациям вставить в код программ "лазейки" для правительств.

В частности, в мессенджеры WhatsApp и Signal должны передать государства ключи шифрования. Власти также получат возможность читать и блокировать частные переписки в любое время.

До 12 ноября в документ еще могут вноситься поправки, после чего 19 ноября окончательная его версия будет представлена рабочей группе Совета по сотрудничеству в сфере национальной безопасности. После этого документ будет рассмотрен Советом постоянных представителей стран-членов Евросоюза.

Таким образом, ограничение по использованию сквозного шифрования в мессенджерах на территории ЕС может быть введено уже до конца этого года.

При этом противники таких действий считают, что если для властей сформируют специальные ключи для снятия шифрования, это серьезно подорвет безопасность мессенджеров и с точки зрения их взлома третьими лицами. Многие мессенджеры используют все время разные ключи, чтобы избежать взлома. Государство же требует выдать некий универсальный код, который позволит спецслужбам иметь доступ к чатам.

Этого давно добивались не только европейские спецслужбы, но и так называемые "Пять глаз" - альянс спецслужб США, Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии.

Австрийские СМИ считают, что теракты в Вене станут политическим аргументом в пользу усиления слежки. Хотя, насколько известно, шифрование не сыграло решающей роли в атаке террористов.

Скорее виноваты были правоохранители, которые "прохлопали" подозрительные контакты ранее осужденного за связи с ИГИЛ террориста и позволили ему приобрести оружие в Словакии. Более того, словацкие спецслужбы сообщали австрийским коллегам о подозрительной активности террориста, но его никто не задержал.

Ранее "Страна" писала об отказе мессенджера Viber передать ключи шифрования ФСБ России под предлогом того, что их у компании нет.

Мы также сообщали, что Telegram тоже не захотел передавать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей.