Только некоторые категории украинцев смогут попасть в Венгрию из-за введения в этой стране комендантского часа, который действует с 21:00 до 6:00 по киевскому времени. Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины, венгерская сторона изменила условия пропуска через границу.

Опубликован список лиц, которые могут попасть в Венгрию во время действия комендантского часа:

если человек следует к месту постоянного, временного проживания или месту работы на территории Венгрии;

следует с целью трудоустройства, но при наличии соответствующих документов;

следует транзитом через территорию Венгрии, но при наличии документов, которые подтверждают транзитный характер поездки.

Также на территорию Венгрии будут пропускать водителей грузовиков, которые осуществляют международные перевозки.

Напомним, ранее комендантский час в Венгрии действовал с 01:00 до 06:00 по киевскому времени. В этот период через границу также пропускали лишь некоторые категории граждан.

Ранее "Страна" писала о том, что Словакия закрыла некоторые пункты въезда на границе с Украиной.