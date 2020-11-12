Украинские правоохранители, в частности, полицейские, будут контролировать соблюдение сетью гипермаркетов "Эпицентр" карантина выходного дня, который начнет действовать уже в эту субботу.

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook.

"Руководство сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" приняло решение о соблюдении карантинных ограничений, принятых Кабинетом министров, о чем сделало соответствующее заявление на своем интернет-сайте. Работать будет только центр выполнения онлайн-заявок на доставку товаров. Никаких столпотворений в залах, на кассах и автостоянках! Органы МВД и Национальная полиция тщательно проконтролируют, чтоб заявления руководства сети "Эпицентр" совпали с их реальными действиями по предупреждению распространению эпидемии Covid-19", - написал Геращенко.

Судя по всему, замминистра истолковал сообщение от "Эпицентра", которое гласит следующее: "Во время карантина выходного дня сети "Эпицентр" и "Новая линия" реализовывать исключительно жизненно необходимые товары разрешенные постановлением КМУ (...) В это время наши клиенты также могут сделать заказ на интернет-магазине www.epicentrk.ua, на онлайн-полках которого представлен ассортимент более 1 млн статей".

Напомним, сначала в "Эпицентре" заявили, что не будут закрываться на карантин выходного дня, как того требует Кабинет министров. Представители сети гипермаркетов даже пошутили, что украинцы могут справить у них свадьбу, а в пятницу в магазинах будет 72-часовой рабочий день.

Ранее "Страна" разбиралась, кто в Украине собирается бойкотировать карантин выходного дня.