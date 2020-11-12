Центральная избирательная комиссия, ранее называвшая проблемные города, в которых пока не установлены результаты местных выборов, определила размер залога для кандидатов в депутаты на голосовании во втором туре.

Суммы отдел взаимодействия со СМИ секретариата Комиссии назвал на сайте органа.

"Комиссия определила, что размер денежного залога для кандидата в депутаты на повторных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей в 10 000), избирательный процесс которых начинается в 2020 году, составит 1000 грн за каждого кандидата. А размер денежного залога для кандидата на должность председателя на повторных выборах сельских, поселковых, городских глав (города с количеством избирателей в 75 000) - 5000 грн", - говорится в сообщении секретариата.

Между тем вчера секретарь СНБО потребовал от ЦИК немедленно опубликовать результаты местных выборов, которые до сих пор не озвучены.

Как писала "Страна", уже известны даты проведения второго тура в некоторых городах. Так, второй тур выборов мэра в Черкассах назначен на 22 ноября.