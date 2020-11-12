В Сумах, где патрульные устроили погоню за мужчиной с гранатой, прохожие получили ножевые ранения от пьяного местного жителя. Подозреваемого задержали на следующий день.



Об этом сообщает пресс-служба полиции области в четверг, 12 ноября.

Так, инцидент произошел минувшей ночью в Курском микрорайоне города, где компания из четырех человек пила пиво на улице. Одному из мужчин позвонили, он отошел за угол поговорить, а уже через минуту оттуда послышались его крики о помощи.



Сообщается, что друзья бросились на крик и увидели трех неизвестных молодых людей, один из которых набросился с ножом на их товарища. Одна из женщин бросилась защитить друга, однако тоже получила ранения. После этого злоумышленники скрылись.

Пострадавших госпитализировали, угрозы их жизни нет.

По информации правоохранительных органов, нападавшего задержали на следующий день. Им оказался 27-летний местный житель. Чтобы скрыться от полицейских, мужчина изменил внешность: сбрил бороду и волосы на голове. Прихватив личные вещи и документы, он выехал из областного центра.

Обвиняемого поймали в городе Ромны и доставили в областной центр. Ему уже сообщили о подозрении. Нарушитель находится под стражей.



Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве одессит поссорился с таксистом и зарезал его. Впоследствии от полученных ранений потерпевший скончался в медицинском учреждении.



Также напомним, что в Киеве задержали мужчину, зарезавшего бездомного из-за ревности. Теперь задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.