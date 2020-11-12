СБУ сообщила о задержании в Сумах "смотрящего" за Харьковской областью
Во время масштабной спецоперации в Сумах Служба безопасности Украины задержала известного криминального авторитета, который был объявлен во всеукраинский розыск за совершение тяжких преступлений.
Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Фейсбук.
Оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника, которого в криминальных кругах считают смотрящим по Харьковской области. СБУ задержала его по месту временного проживания в Сумах, где он скрывался от правосудия с 2017 года.
По данным следствия, мужчина причастен к совершению нескольких преступлений, в том числе незаконного обращения с оружием, сопротивлению и угрозам правоохранителям. За них его могут лишить свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется его возможная причастность к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.
В прошлом году в Харькове задержали криминального авторитета по кличке Валерсон, который тоже был смотрящим за Харьковской областью.
А в начале текущего года в Мукачево попался криминальный авторитет, контролировавший Закарпатье.