Во время масштабной спецоперации в Сумах Служба безопасности Украины задержала известного криминального авторитета, который был объявлен во всеукраинский розыск за совершение тяжких преступлений.

Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника, которого в криминальных кругах считают смотрящим по Харьковской области. СБУ задержала его по месту временного проживания в Сумах, где он скрывался от правосудия с 2017 года.

По данным следствия, мужчина причастен к совершению нескольких преступлений, в том числе незаконного обращения с оружием, сопротивлению и угрозам правоохранителям. За них его могут лишить свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется его возможная причастность к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

В прошлом году в Харькове задержали криминального авторитета по кличке Валерсон, который тоже был смотрящим за Харьковской областью.

А в начале текущего года в Мукачево попался криминальный авторитет, контролировавший Закарпатье.