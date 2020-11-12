20-30% ресторанов могут прекратить свое существование в связи с введением в Украине карантина выходного. Такой прогноз сделала директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова, передают "Украинские новости".

"Судя по тому, как сейчас все происходит, с учетом открытий, мой прогноз, что до конца года закроются от 20% до 30% ресторанов. По самым пессимистичным прогнозам, это 30%, самая реальная - это 20% ресторанов, если сравнивать цифры на начало года", - сказала Насонова.

При этом она добавила, что в случае полного локдауна под угрозой закрытия будет большее количество заведений питания.

По словам эксперта, для рестораторов, которые являются владельцами помещений, оптимальным вариантом действий может стать консервация бизнеса.

"Я знаю, что такие решения принимаются, когда помещение свое, а не арендованное. Законсервировать, переждать "карантинные времена", а потом открыться в новом формате", - прокомментировала Насонова.

Она считает, что для успешных и прибыльных заведений введение карантина "выходного дня" не станет критическим.

Ранее "Страна" писала о том, что совладелец "Планеты кино" заявил, что из-за карантина придется закрыть кинотеатры и уволить 500 сотрудников.

Также мы сообщали, что "Эпицентр" пообещал соблюдать карантин выходного дня, но с нюансами.