Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский поделился неожиданным фактом о коронавирусной болезни Covid-19, который ставит крест на попытках изолировать больных и разорвать цепочки эпидемии.

Об этом медик рассказал в новом выпуске видеоблога на Youtube-канале.

"Как оказалось, люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. Максимальное выделение вируса в окружающую среду - это двое суток до появления первых симптомов болезни. То есть главный человек, который распространяет вирус, он здоров", - заявил Комаровский, добавив, что этот факт ставит "огромный жирный крестик на наших попытках изолировать больных и так далее".

По словам врача, наиболее заразны те носители инфекции, которые внешне выглядят здоровыми. Уже после того, как у них появляется кашель или другие симптомы, количество выделяемого во внешний мир вируса резко уменьшается.

"После пятого-шестого дня после появления симптомов человек практически незаразен", - отметил доктор.

Видео: YouTube/ Доктор Комаровский

Напомним, Комаровский также рассказал, стоит ли лечить вирусную пневмонию антибиотиками и к каким последствиям это может привести.

Ранее специалист поделился простым способом, который поможет определить, болен человек Covid-19 или нет.