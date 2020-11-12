Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что в Украине должна быть чисто президентская форма правления – действующая форма исполнительной власти не всегда обеспечивает эффективное функционирование государства.



Об этом сообщает в своем интервью для Радио Свобода.



Так, по его словам, разделение полномочий в сфере исполнительной власти "вызывает дуализм в управлении" между президентом и премьер-министром. Из-за этого, по мнению Вениславского, президент должен быть главой исполнительной власти.

"Ментально и исторически" украинцы якобы "нуждаются в лидере", говорит он, и поэтому "должна быть сильная власть и сильный президент".

"Я думаю, что буду это рекомендовать, а как будет воспринято или не воспринято, будем смотреть", – сказал представитель президента.



Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада не смогла назначить судью КС по своей квоте. После провального голосования спикер Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету подготовить повторный конкурс по избранию претендентов на должность судьи КСУ.



Также напомним, что представитель Зеленского заявил, что пока что нет оснований для отставки генпрокурора Венедиктовой. Этот вопрос будет рассматриваться в случае, если к ней возникнут конкретные претензии или в ее работе выявят системные нарушения.