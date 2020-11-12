В Египте восемь военнослужащих миротворческих сил, в том числе шесть американцев, погибли в результате крушения вертолета. Катастрофа произошла 12 ноября на юге Синайского полуострова, в окрестностях Шарм-эль-Шейха.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на вооруженные силы коалиции.

Один американец выжил во время ЧП. Что касается гражданства погибших, то двое из них - жители Франции и Чехии. Имена участников полета не будут разглашаться до уведомления их ближайших родственников.

Официальный представитель США не смог сразу уточнить, был ли это вертолет США. Администрация Трампа пока выясняет детали полета.

Силы коалиции заявили, что пока "нет информации, указывающей на то, что крушение было чем-то кроме несчастного случая". Сейчас ведется расследование для установления причины трагедии.

На Синае международные миротворческие силы следят за соблюдением мирного соглашения, достигнутого Египтом и Израилем в рамках Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года. В их состав входят около 1150 человек из 13 стран, в том числе около 450 американцев.

Ситуация с безопасностью в этом районе в последние годы ухудшилась из-за действий местного отделения ИГИЛ. Объектами его атак были гражданское население и правительственные силы.

В 2016 году после серии нападений боевиков США переместили своих миротворцев южнее прежнего расположения в целях безопасности, а также расширили использование удаленных технологий для миротворческой миссии.

На днях "Страна" сообщала о крушении в США вертолета, в котором везли сердце для пересадки пациенту.

Мы также рассказывали, что в США военный самолет рухнул на землю рядом со школой. При этом погибли два пилота.