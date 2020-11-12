Советник руководителя Офиса президента Украины, экс-министр финансов Игорь Уманский сообщил, что подал в отставку. Он написал соответствующее заявление в Офис президента.



Об этом рассказал на своей странице в Фейсбуке.



"Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую", - заявил Уманский.



Сообщается, что о причине своей отставки он сообщит после принятия решения по его заявлению.



"Обязательно приглашу всех, кому небезразлично. Отдыхайте!", - подытожил чиновник в соцсети.





Ранее "Страна" писала, что мэр Каменец-Подольского собрал срочное совещание из-за "карантина выходного дня". "Понимаю всех предпринимателей, которые не были готовы к такому шагу. Понимаю, что это убытки для всех. Пока постановления нет. И мы не знаем, в каких рамках можем действовать", - заявил Симашкевич.



Также напомним, что, по мнения мэра Черкасс, карантин выходного дня создаст еще больший риск заражения. На сегодняшний день я бы хотел, чтобы правительство научилось принимать решения. Или пусть вводят чрезвычайную ситуацию и говорят, что они компенсируют нам, нашему городу и людям, которые потеряют работу, а просто какие-то полумеры делать не нужно", - сообщил он.



