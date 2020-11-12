Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко назвал введение правительством "карантина выходного дня" путем к уничтожению бизнеса.



Заявление политика приводится на сайте партии.

"Это решение объясняется отсутствием больничных коек, нехваткой врачей, лекарств, оборудования и стремительным распространением болезни. Такое объяснение было понятно полгода назад. Но сейчас люди не понимают, на что власть потратила время и деньги. Разоряются предприниматели, уничтожаются рабочие места, беднеют украинские семьи, экономика теряет миллиарды", – заявил Бойко.

Также он напомнил, что для борьбы с коронавирусом был создан специальный фонд и принято постановление парламента, но деньги ушли на дороги, кино, всё, что угодно, кроме медицины.

"Власть просто разбазарила деньги коронавирусного фонда. Закатала в предвыборный асфальт, раздала чиновникам. Из 39 миллиардов потраченных средств только 6,6 млрд пошло на здравоохранение", – отметил сопредседатель оппозиционной фракции.

По мнению Юрия Бойко, сейчас лучшим антикризисным решением было бы отправить эту власть в отставку.



Ранее "Страна" сообщала, что по мнению мэра Черкасс, карантин выходного дня создаст еще больший риск заражения.



Также напомним, что и.о. мэра Полтавы назвал карантин выходного дня смертью малого бизнеса. Шамота сообщил, что прекрасно понимает все риски для бизнеса, а также потери для бюджета.