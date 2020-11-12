Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Германию и Францию в потакании невыполнения украинской стороной Минских соглашений. Также он раскритиковал план, предложенный украинской делегацией в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Об этом в четверг, 12 ноября, Лавров заявил в ходе пресс-конференции.

По его словам, последние заявления украинских властей, и, в частности, президента Украины Владимира Зеленского, касательно необходимости взятия под контроль границы с Россией на Донбассе, должны получить "какую-то реакцию, как минимум Парижа и Берлина".

Лавров добавил, что план по реинтеграции Донбасса главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука был расценена российской стороной как "полностью подрывающая Минские договоренности и преследующая одну единственную цель - собраться на новый саммит лидеров Нормандской четверки на уровне глав государств".

"Видимо там, в Нормандском формате, президенту Зеленскому приятно с мировыми лидерами пообщаться и создать впечатление для своего электората и, может, каких-то своих воздыхателей на Западе, что он что-то умеет, что-то может. Но это все подмена сути внешними эффектами - мы это проходили. Так было и при Порошенко, так было и при Зеленском, никаких перемен мы не наблюдаем", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что Париж и Берлин "должны возвысить свой голос" и призвать Зеленского и его команду уважать договоренности, к которым стороны пришли на саммите "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года. Лавров отметил, что Минским соглашениям нет альтернативы.

"Пока этого не будет сделано, мы будем считать, что Германия и Франция потакают разрушению того, что было создано их руками", - добавил дипломат.

Видео: YouTube/ ТАСС

Ранее "Страна" подробно анализировала план реинтеграции Донбасса, который предложил Леонид Кравчук.

Напомним, вчера представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что предложенный Украиной план противоречит Минским соглашениям, добавив, что позиция украинской стороны "может привести к очередному кризису в переговорах".