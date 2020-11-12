Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесет российскую вакцину "Спутник V" в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования, если препарат будет соответствовать нужным критериям.



Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ, которую цитирует РИА Новости.



"ВОЗ связалась с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение "Спутника V" в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, и мы с нетерпением ждем получения данных по вакцине-кандидату "Спутник V". Если будет установлено, что продукт, поданный на оценку, соответствует критериям для включения в список, ВОЗ открыто опубликует результаты", - заявили в пресс-службе ВОЗ.



Указывается, ВОЗ еще не проводила предварительной квалификации какой-либо вакцины от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях.



Ранее "Страна" сообщала, что в России три медика, привитых вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом. В Минздраве региона допустили, что у врачей мог не успеть выработаться иммунитет к болезни.



Также напомним, что вакцина Pfizer будет защищать от ковида на год меньше, чем российская Спутник V. Так, препарат производства РФ, по словам президента проекта "Здоровье нации" Дмитрия Еделева, может сформировать иммунитет на срок до двух лет. "Антитела сохраняются до двух лет после вакцинации. Во всяком случае, теоретически они должны сохраняться, полтора года должны точно держаться", - заявил эксперт.