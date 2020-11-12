После введения карантина выходного дня, сети торговых центров "Эпицентр" сделали заявление о режиме своей работы.



Об этом пресс-служба сети сообщила на странице в Facebook.



Так, руководство сети пообещало соблюдать карантин, но своеобразно:

через кассу будут продавать только продовольственные и медицинские товары,





все прочие товары (прежде всего - стройматериалы) - не через кассу, а только через интернет-магазин.

"То есть режим работы будет такой же как и короткий период в мае этого года, когда, после возмещений общественности, Эпицентр перестал продавать стройматериалы напрямую, а только через интернет-магазины. По факту же товар можно было купить прямо на месте, но, предварительно, оформив заявку через интернет", - поясняет телеграм-канал "Политика Страны".





Ранее "Страна" сообщала, что "Эпицентр" предложил клиентам посетить в их кафе. Там же клиентам предлагают отметить там свадьбы.



Также напомним, что "Эпицентр" заявил, что не будет закрываться на карантин выходного дня. "Эпицентр" работает в обычном режиме, можно приезжать в любое время", - сообщили "Стране" работники колл-центра.