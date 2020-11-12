В Украине разгорелся скандал с шоуменом и бывшим кандидатом в мэры Киева Сергеем Притулой. В прямом эфире он фактически согласился с антисемитскими высказываниями слушателя.

Инцидент произошел в сентябре во время эфира программы "Посеред тижня" на Радио НВ. Но огласку он получил сейчас, после реакции Комиссии по этике журналистов, которая публично осудила действия Сергея Притулы.

А также после того, как еврейская община подала заявление в полицию.

Интересно, что ранее Притула весьма активно "кошмарил" тех, кто, по его мнению, говорили в эфире что-то неправильное. Так, он открыто критиковал претендентов на участие в "Евровидении" за родственников в Крыму и концерты в России.

Зато антисемитские выходки встретил весьма спокойно и даже заявил слушателю, что разделяет его возмущение.

"Страна" собрала подробности этой истории.

"Шабаш в Умани"

10 сентября, накануне празднования Рош-ха-Шана, в прямом эфире программы Сергея Притулы был подключен слушатель Роман из Краматорска. Он назвал ежегодное паломничество в Умань "шабашем", а основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана, на могилу которого приезжают хасиды, "нациком хацманом".

"Сейчас же будет в Умани шабаш. Нацика хацмана будут праздновать, там уже наехало семь тысяч при запрете въезда. Что у нас на границах? Мать его так" - сообщил слушатель.

"Ну что ж, я полностью разделяю ваше эмоциональное возмущение тем, что не прописаны как-то правила для всех, как правильно пересекать границу. Видите, люди стремятся в родную Украину с разными целями. Но на самом деле, сейчас это не предмет нашего разговора, хотя я был очень рад вас слышать в эфире с таким хорошим настроением" - ответил Притула.

Также на видео эфира есть момент, когда Притула во время тирады слушателя развел руками, обратившись к сидящей в студии коллеге. То есть он как-то отметил для себя скандальность сказанного. Однако на словах то ли в шутку, то ли всерьез похвалил звонившего.

Реакция комиссии по журналистской этике

После эфира программы "Посеред тижня" в Комиссию по журналистской этике была направлена жалоба. Ее автор, Олег Шикан, отметил, что ведущий не только не сообщил слушателям о недопустимости использования радио в качестве рупора для юдофобских высказываний, а наоборот, вступил со слушателем в доброжелательную беседу.

По мнению автора жалобы, благосклонно-снисходительная реакция ведущего на услышанное выглядела как недвусмысленное прямое поощрение дальнейших антисемитских выходок в эфире НВ.

Комиссия по журналистской этике отреагировала на жалобу.

Разбирая случай в эфире от 10 сентября Комиссия согласилась, что Сергей Притула, вступив с гостем в дружеский диалог, мог создать впечатление у слушателей, что в конкретной программе и в целом в эфире радио НВ толерантно относятся к оскорбительным высказываниям. Кроме того, там отметили, что у Притулы большой опыт ведения прямых эфиров, так что произошедшее нельзя списать на его непрофессионализм или то, что он растерялся.

Рассматриваемый случай Комиссия расценила, как грубое нарушение Кодекса этики украинского журналиста и объявила Сергею Притуле и Радио НВ публичное осуждение.

На радио заявили, что их ведущий отреагировал на антисемитизм "с иронией". Но признали, что Притула допустил ошибку и должен был отнестись серьезнее к словам звонившего. С ведущим "провели беседу", а номер звонившего занесли в "черный список".

Инцидентом займется полиция

Объединенной еврейская община Украины также сообщила, что не намерена оставлять это дело и относительно высказываний слушателя обратится в полицию Краматорска с заявлением об открытии уголовного дела по ст. 161 УК Украины (разжигание межнациональной розни).

Дело открыли против звонившего в эфир.

Фото заявления ОЕОУ/Telegram

В заявлении говорится что слушатель Роман своими высказывания унижает национальную честь и достоинство евреев.

Как Притула "кошмарил" гостей эфира за Крым и Россию

При этом Сергей Притула не всегда пропускает мимо ушей крамольные с его точки зрения вопросы. А весьма активно "давит" на тех, кто, по его мнению, говорит неправильные вещи.

Так, будучи ведущим Нацотбора на Евровидение-2019 он устроил "патриотический допрос" певицам дуэта Anna Maria, которые родились в Крыму, довев их до слез. Он упомянул, что мать девушек занимает должность в правительстве Крыма.

"Понимая какой у вас бэкграунд и так или иначе сейчас это выплывает, неужели вы не знали, что должность вашей мамы в правительстве Крыма, которая даже имеет медаль "За возвращение Крыма" от оккупационных властей... Знаете в чем сейчас на самом деле ваша большая проблема? В том, что я сейчас вам могу поставить один вопрос, и у вас будет очень непростой выбор, на чьей карьере ставить крест - вы знаете, что этот вопрос "Чей Крым?" ... и дальше у вас будет вилка - или сказать "наш" и тогда крест на маминой карьере или сказать "их" - и тогда крест на вашей карьере в этой стране", - сказал ведущий.

Мария и Анна Опанасюк ответили, что свой выбор сделали давно, а на выбор родителей повлиять не могут, но это все равно их родители, которых они любят и уважают.

"Мы украинские певицы, мы родились в Крыму, мы не нарушили никаких законов Украины, не сделали ничего плохого, мы придерживались правил Нацотбора и не давали концертов в России. Нам обидно, что люди судят нас не по делам, в том числе творческим, а по заголовкам в прессе и лозунгам", - сказали девушки.

В итоге все члены жюри поставили Анне и Марии Опанасюк самый низкий балл - единицу, а после этой эфира их родителей внесли на сайт "Миротворец".

Допрос с пристрастием ждал и других участников. Так, Притула задал вопрос певице Maruv, которая в итоге победила, как ее патриотизм соотносится с тем, что она гастролировала в России.

Maruv в ответ посоветовала почитать ее интервью, в которых она уже отвечала на этот вопрос. Она напомнила, что Евровидение создали после Второй мировой войны и цель конкурса – объединение. Также порекомендовала все политические вопросы задавать в Верховной Раде.

"Многие люди, которые живут в России, отлично относятся к украинцам, восхищаются украинской музыкой", – сказала финалистка. И добавила, что нельзя всех жителей страны судить по президенту.

В итоге все закончилось тем, что Maruv отказалась от участия в Евровидении-2019 от Украины и следующие два участника тоже. Так что в итоге, после "патриотического" скандала во время Нацотбора Украина вовсе не принимала участие в музыкальном конкурсе.