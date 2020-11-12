Комиссия по журналистской этике отреагировала на антисемитские высказывания, прозвучавшего в эфире шоу экс-кандидата в мэры Киева Сергея Притулы на радио "Новое время". Организация выступила с публичным осуждением ведущего и "Радио НВ".

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщается на сайте комиссии.

Там рассказали, что в организацию поступила жалоба на действия Сергея Притулы, ведущего программы "Посреди недели" на "Радио НВ". Автор обращения отмечает, что 10 сентября 2020 в 18.15 в прямой эфир программы Сергея Притулы "Посреди недели" на радио НВ был включен слушатель Роман из Краматорска.

"Злоупотребляя предоставленной радио НВ возможностью высказаться и используя язык ненависти и ненормативные высказывания, он обратился к издевательствам и оскорблениям на национальной почве, направленных на разжигание межнациональной розни. Празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, которое происходит в Умани, он назвал "шабашем", а самого цадика Нахмана, главного пророка основателя брацлавского хасидизма, могила которого в Украине является объектом всемирного паломничества, назвал "нациком хацманом", - говорится в тексте жалобы.

Автор обращения возмутился тем, что ведущий эфира Сергей Притула "не только не сообщил слушателей о недопустимости использования радио НВ в качестве рупора для юдофобских высказываний, а наоборот, вступил со слушателем в доброжелательную беседу, с приятной улыбкой сообщив, что "полностью разделяет его эмоциональное возмущение" и "очень рад слышать его в эфире с таким хорошим настроением". Согласно тексту жалобы, данные действия ведущего можно расценить как благосклонно-снисходительное отношение Притулы к услышанному и "поощрение антисемитских выходок".

Автор обращения также заявил, что написал письмо руководству "Радио НВ", однако ответа не получил.

Комиссия пришла к выводу, что действия Притулы в прямом эфире являются прямым нарушением стандартов журналистики, Европейской конвенции по правам человека, Конституции Украины и других основополагающих документов.

"Ведущий прямого эфира Сергей Притула должен был, во-первых, прервать выступление гостя, указав ему на недопустимость оскорблений на национальной почве, а во-вторых, после выступления гостя обратить внимание аудитории на то, что произошло грубое нарушение прав человека и что редакция не разделяет таких взглядов. Ведущий прервал выступление гостя эфира, однако не осудил его высказывания и не использовал возможность отмежеваться от ксенофобских взглядов, а ответил слушателю доброжелательно (...), что могло быть расценено как поддержка высказываний, прозвучавших", - считают в организации.

"Комиссия видит в вышеупомянутом случае нарушение пункта 15 Кодекса этики украинского журналиста (...) Комиссия учитывает значительный опыт Сергея Притулы в ведении прямых эфиров и не может расценивать его действия как неосознанные или такие, которые вызваны растерянностью через новую ситуацию (...) Комиссия объявляет ведущему прямого эфира Сергей Притула и Радио НВ публичное осуждение", - констатировали в Комиссии по журналистской этике.

Представители "Радио НВ", которое стало площадкой для антисемитских высказываний, отреагировали на выводы организации. В частности, они заверили, что радио "осуждает любые проявления ксенофобии, нетерпимости и дискриминации и всегда пропагандирует в своем эфире толерантность и инклюзивность".

"Работа в прямом эфире на самом деле предполагает, что любой может высказаться, даже если эти высказывания противоречат мировоззрения редакции и ведущего программы. Ведущий среагировал на реплики звонившего с иронией, имея в виду то, что в современном мире человек с подобным мировоззрением - это нелепый атавизм. Ошибка ведущего программы была в том, что он не отнесся к словам звонившего достаточно серьезно, несмотря на то, что мысли, которые вызывающий абонент высказал, являются оскорбительными и недопустимыми", - заявили представители вещателя.

"Радио НВ" также заявляет, что работа по этому инциденту с Сергеем Притулой была проведена "сразу же после эфира, еще до публичных обращений по этому поводу".

Ранее мы публиковали видео того скандального эфира Притулы.

Напомним, ведущий претендовал на пост мэра Киева на последних местных выборах, однако его обошел действующий градоначальник Виталий Кличко.