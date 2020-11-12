Сергей Притула. Фото: "Радио НВ"

Комиссия по журналистской этике отреагировала на антисемитские высказывания, прозвучавшего в эфире шоу экс-кандидата в мэры Киева Сергея Притулы на радио "Новое время". Организация выступила с публичным осуждением ведущего и "Радио НВ".

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщается на сайте комиссии.

Там рассказали, что в организацию поступила жалоба на действия Сергея Притулы, ведущего программы "Посреди недели" на "Радио НВ". Автор обращения отмечает, что 10 сентября 2020 в 18.15 в прямой эфир программы Сергея Притулы "Посреди недели" на радио НВ был включен слушатель Роман из Краматорска.

"Злоупотребляя предоставленной радио НВ возможностью высказаться и используя язык ненависти и ненормативные высказывания, он обратился к издевательствам и оскорблениям на национальной почве, направленных на разжигание межнациональной розни. Празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, которое происходит в Умани, он назвал "шабашем", а самого цадика Нахмана, главного пророка основателя брацлавского хасидизма, могила которого в Украине является объектом всемирного паломничества, назвал "нациком хацманом", - говорится в тексте жалобы.

Автор обращения возмутился тем, что ведущий эфира Сергей Притула "не только не сообщил слушателей о недопустимости использования радио НВ в качестве рупора для юдофобских высказываний, а наоборот, вступил со слушателем в доброжелательную беседу, с приятной улыбкой сообщив, что "полностью разделяет его эмоциональное возмущение" и "очень рад слышать его в эфире с таким хорошим настроением". Согласно тексту жалобы, данные действия ведущего можно расценить как благосклонно-снисходительное отношение Притулы к услышанному и "поощрение антисемитских выходок".

Автор обращения также заявил, что написал письмо руководству "Радио НВ", однако ответа не получил.

Комиссия пришла к выводу, что действия Притулы в прямом эфире являются прямым нарушением стандартов журналистики, Европейской конвенции по правам человека, Конституции Украины и других основополагающих документов.

"Ведущий прямого эфира Сергей Притула должен был, во-первых, прервать выступление гостя, указав ему на недопустимость оскорблений на национальной почве, а во-вторых, после выступления гостя обратить внимание аудитории на то, что произошло грубое нарушение прав человека и что редакция не разделяет таких взглядов. Ведущий прервал выступление гостя эфира, однако не осудил его высказывания и не использовал возможность отмежеваться от ксенофобских взглядов, а ответил слушателю доброжелательно (...), что могло быть расценено как поддержка высказываний, прозвучавших", - считают в организации.

"Комиссия видит в вышеупомянутом случае нарушение пункта 15 Кодекса этики украинского журналиста (...) Комиссия учитывает значительный опыт Сергея Притулы в ведении прямых эфиров и не может расценивать его действия как неосознанные или такие, которые вызваны растерянностью через новую ситуацию (...) Комиссия объявляет ведущему прямого эфира Сергей Притула и Радио НВ публичное осуждение", - констатировали в Комиссии по журналистской этике.

Представители "Радио НВ", которое стало площадкой для антисемитских высказываний, отреагировали на выводы организации. В частности, они заверили, что радио "осуждает любые проявления ксенофобии, нетерпимости и дискриминации и всегда пропагандирует в своем эфире толерантность и инклюзивность".

"Работа в прямом эфире на самом деле предполагает, что любой может высказаться, даже если эти высказывания противоречат мировоззрения редакции и ведущего программы. Ведущий среагировал на реплики звонившего с иронией, имея в виду то, что в современном мире человек с подобным мировоззрением - это нелепый атавизм. Ошибка ведущего программы была в том, что он не отнесся к словам звонившего достаточно серьезно, несмотря на то, что мысли, которые вызывающий абонент высказал, являются оскорбительными и недопустимыми", - заявили представители вещателя.

"Радио НВ" также заявляет, что работа по этому инциденту с Сергеем Притулой была проведена "сразу же после эфира, еще до публичных обращений по этому поводу".

Комиссия по журналистской этике осудила Притулу за антисемитские высказывания в его радиошоу. Скриншот: Фейсбук

Комиссия по журналистской этике осудила Притулу за антисемитские высказывания в его радиошоу. Скриншот: Фейсбук

Ранее мы публиковали видео того скандального эфира Притулы.

Напомним, ведущий претендовал на пост мэра Киева на последних местных выборах, однако его обошел действующий градоначальник Виталий Кличко.

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