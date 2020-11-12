Облачно и морозно. Прогноз погоды в Украине на пятницу 13-е
В пятницу, 13 ноября, в Украине ожидается переменно облачная погода без существенных осадков, но с ночными морозами и восточным ветром 3-8 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В северных и центральных регионах ближайшей ночью температура воздуха опустится до -1...+3 градусов. Днем потеплеет до +4...+6.
На западе страны температура воздуха ночью составит +1...+4, днем столбики термометров поднимутся до +5...+8 градусов.
В восточных областях ночью похолодает до -4...-1 градуса, днем ожидается до +4...+6 градусов.
В южных регионах ночью прогнозируют 0...+3 градуса, днем воздух прогреется до +5...+8.
Фото: meteo.gov.ua
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