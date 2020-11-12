В Москве крупнейшие мировые сети ресторанов быстрого питания - McDonald's и KFC - подчинились правилам работы кафе в российской столице, и внедряют систему чекинов. Теперь посетители должны с помощью QR-кодов зарегистрировать свой визит в заведения сети, чтобы в случае контакта с зараженным коронавирусом человеком им пришло оповещение.

О том, что система уже внедряется в московских ресторанах KFC со ссылкой на менеджера по коммуникациям сети в России и СНГ Ксению Строжевскую пишет РИА Новости.

"KFC работает в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с распоряжениями и рекомендациями федеральных и региональных властей. В ресторанах KFC в Москве уже организовано внедрение системы регистрации посещения с помощью QR-кодов", - сообщила Строжевская.

По ее словам, в ресторанах размещают специальные постеры с инструкцией, как зарегистрировать свое посещение.

О том, что такую же систему внедрят во всех московских ресторанах McDonald's, стало известно еще в начале октября. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщал ТАСС.

"Компания присоединяется к программе чекинов правительства Москвы, целью которой является борьба с распространением коронавируса с помощью информирования о потенциальных контактах с заболевшими Covid-19. Система чекинов будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 [ресторанах] McDonald’s в Москве, в том числе на территории торговых центров", - говорилось в сообщении.

Отметим, что система чекинов предусматривает, что посетитель того или иного заведения, сканируя QR-код или отравляя СМС, подтверждает свой номер телефона и регистрирует свой визит. И если в дальнейшем коронавирус будет обнаружен у одного из тех, кто пребывал вместе с ним в одном помещении в одно и то же время, он получит специальное оповещение.

Напомним, недавно стало известно, что Москва на два месяца вводит локдаун, а на Новый год там будут закрыты все рестораны.

Также мы писали о том, что в московские ночные клубы и бары пускают только по QR-кодам или СМС еще с октября.