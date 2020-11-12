Заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Игорь Жовква сообщил о подготовке визита главы государства Владимира Зеленского в США, в ходе которого планируется уделить внимание вопросам безопасности и экономики.

Об этом чиновник заявил в эфире Радио НВ, передает пресс-служба ОП.

"Экономика также должна быть в приоритете рядом с политикой, наряду с вопросами безопасности. Поэтому такой визит, безусловно, готовится", - сказал Жовква.

Он отметил, что украинская сторона рассчитывает на продолжение поддержки суверенитета и территориально целостности со стороны американских партнеров.

"Сигналы, которые шли от тогда еще кандидата в президенты Джозефа Байдена и которые продолжают идти сейчас, внушают оптимизм: США готовы и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины, в вопросе завершения агрессии на Донбассе и в вопросах помощи, в частности финансовой, на развитие системы нашей национальной безопасности", - сказал Жовква.

Замруководителя ОП также заявил, что США и другие члены НАТО раскроют Украине механизм программы партнерства с расширенными возможностями.

"А мы будем выполнять свое домашнее задание, выполнять критерии, необходимые для членства Украины в НАТО: реформировать нашу систему Вооруженных сил, национальной безопасности. Уверены, что поддержка Соединенных Штатов в этом процессе нам, безусловно, будет предоставлена", - подчеркнул Жовква.

Он отметил, что экономическая составляющая является важной частью двухсторонних отношений Украины и США.

"Соответствующие шаги в этой сфере происходили несмотря на избирательный процесс в США. Так, недавно было подписано соглашение с компанией Westinghouse о переходе еще одного реактора украинских АЭС - на этот раз типа ВВЭР-440 - на американское ядерное топливо. Также на прошлой неделе состоялась встреча в формате видеосвязи президента Украины с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом", - заявили в ОП.

Тем временем президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак госпитализированы в клинику "Феофания" с коронавирусной болезнью.

Ранее мы писали о том, как президент Украины поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США, отметив, что дружба двух стран "становится только крепче".