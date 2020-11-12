Коронавирус подтвердили уже у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и первого заместителя Руслана Стефанчука. Если заместитель Елена Кондратюк заболеет, то Регламентный комитет не знает, как должны происходить пленарные заседания.



Об этом сообщает со ссылкой на главу комитета Сергея Кальченко УНН.

Так, если у заместителя Кондратюк тоже подтвердят коронавирус, пленарная неделя в Верховной Раде будет происходить "проблематично".



"Давайте не будем забегать так далеко. Будем надеяться, что все нормально будет с Еленой Константиновной. Все-таки, Регламент ВР говорит, что заседание ведет председатель, первый заместитель или заместитель. Там есть некоторые исключения, но этого не касаются. Те, кто в то время готовил Регламент, не ожидали такой ситуации", - сообщил Кальченко.

Вице-спикер Елена Кондратюк, в свою очередь, подтвердила, что здорова и готова проводить заседания Рады.

Ранее "Страна" сообщала, что в Комитете Рады разъяснили, кто может заменить на пленарных заседаниях зараженного Covid-19 Разумкова. Также добавили, что раньше уже бывали случаи, когда на заседаниях председательствующими выступали заместители спикера парламента.



Также напомним, что первый вице-спикер Стефанчук вслед за спикером Разумковым тоже заразился коронавирусом. Таким образом в президиуме Рады не на больничном осталась только вице-спикер Елена Кондратюк от Батькивщины.