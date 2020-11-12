Виновникам крушения самолета МАУ под Тегераном, в котором погибли 176 человек, грозит всего три года тюрьмы. Иран расследует факт катастрофы по статье неумышленное убийство, санкция которой в местном законодательстве предусматривает максимум три года тюрьмы. Об этом рассказал заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, передает "Цензор.Нет".

По его словам, расследование ведется в контексте статей 291 и 616 Уголовного кодекса ИРИ, где предусмотрены особенности наказания за неумышленное убийство или убийство по неосторожности.

"Чтобы вы понимали, максимальная санкция предполагает до трех лет лишения свободы и выплату денежной компенсации семьям погибших. Вы можете представить себе, что максимальное наказание за убийство 176 гражданских лиц с применением военной техники, полное разрушения пассажирского самолета и причинение, таким образом, миллионных убытков авиакомпании и иностранному государству, составляет всего 3 года тюрьмы?", - говорит Мамедов.

Он добавил, что открытым остается вопрос о наказании должностных лиц, которые по своему статусу ответственны за организацию военной службы в государстве и действия своих подчиненных.

"Пока это риторический вопрос. Я не слышал, чтобы кто-либо из руководства военного сектора обороны понес ответственность после авиакатастрофы", - заявил заместитель генпрокурора.

Напомним, украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ был сбит в небе под Тегераном 8 января 2020 года. На борту лайнера находились 11 украинских граждан, а также граждане Канады, Великобритании, Ирана, Швеции и Афганистана.

Ранее "Страна" писала о том, что в Тегеране завершились переговоры по сбитому самолету МАУ.

Также мы сообщали, что родственники погибших в крушении самолета МАУ под Тегераном получат одинаковые компенсации.