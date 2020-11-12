В эфире программы бывшего кандидата в мэры Киева шоумена Сергея Притулы на радио "Новое время" житель Краматорска сделал ряд антисемитских заявлений. При этом сам Притула не осудил мужчину, а заявил, что "разделяет его эмоциональное возмущение".

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил телеграм-канал Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ).

"В эфир позвонил некто Роман из Краматорска, который назвал празднование еврейского нового года в Умани - "шабашем", а цадика Нахмана назвал "нациком хацманом". Притула не только не сообщил слушателям о недопустимости использования радио как рупора юдофобских высказываний, но и наоборот, вступил со слушателем в доброжелательную беседу и с приятной усмешкой сообщил, что "полностью разделяет его эмоциональное возмущение" и "ужасно рад слышать его в эфире с таким хорошим настроением", - говорится в сообщении организации.

"А относительно высказываний Романа мы обратимся в полицию Краматорска с заявлением об открытии уголовного дела по ст. 161 УК Украины (разжигание межнациональной розни)", - добавили в ОЕОУ.

Организация также поделилась записью скандального эфира.

Напомним, Притуле не удалось одержать победу на выборах мэра Киева, градоначальником остался Виталий Кличко.

Ранее мы рассказывали о другом антисемитском инциденте, связанным с представителем украинской политики. Так, "слуга народа" Елена Жучинская позволила себе назвать действия полиции "жидизмом".