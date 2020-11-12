В Офисе президента заявили, что на встрече советников лидеров "Нормандской четверки" 13 ноября будет обсуждаться вопрос активизации работы Трехсторонней контактной группы и представлен план действий для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом со ссылкой на замглавы Офиса президента Игоря Жовкву сообщает пресс-служба Офиса президента.

"После саммита лидеров стран Нормандского формата в декабре прошлого года прошло определенное время, но это не значит, что работа не велась. Нормандский формат существует не только на уровне лидеров - активно общаются между собой советники президентов. Запланирована видеоконференция советников Нормандского формата, которая состоится уже завтра", - сказал Игорь Жовква.

По его словам, в повестке дня этой видеоконференции - пути активизации работы Трехсторонней контактной группы. Жовква заявил, что Украина пытается ускорить переговорный процесс, предлагая новый план действий, уже представленный в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам.

"Нам необходимо активизировать процесс и в ТКГ, и побудить Россию выполнить те обязательства и договоренности, которые она брала на себя", - заявил Игорь Жовква.

Он также не исключил возможности возобновления должности спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины после вступления в должность нового президента США.

"Думаю, мы будем ставить этот вопрос перед новой администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это то трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в пределах Нормандского формата, формально не принимая в нем участия", - сказал Жовква.

Напомним, Россия назвала план Кравчука по Донбассу полным противоречием Минских соглашений.

Также мы писали о том, что план Кравчука не предусматривает особого статуса для Донбасса.