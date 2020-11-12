Коронавирус в мире распространяется с огромной скоростью. Возбудителя Covid-19 обнаружили на каждом континенте кроме одного и почти в каждой стране. Но еще есть места в мире, где до сих пор не зафиксировали ни одного случая заражения.



Об этом сообщает международное агентство Associated Press.

Так, большое количество стран без коронавируса находятся в южной части Тихого океана. Тонга, Кирибати, Самоа, Микронезия и Тувалу среди ряда мелких островных стран, которые до сих пор не зафиксировали ни одного случая заражения. Однако, пандемия все равно на них повлияла.

В Тонга смогли сдержать распространение запретив круизным кораблям заходить в местный порт еще в марте. Аэропорт тоже был закрыт. Об этом рассказал президент Палаты торговли и промышленности Тонга Паула Таумоепау. Ему трудно поверить, что только в США количество смертей от Covid-19 в два раза превышает общее количество населения в Тонга, где живет чуть больше 100 тысяч человек.



"Многие островные страны на юге Тихого океана зависят от туризма. Это главный источник доходов для них. С начала пандемии коронавируса на островах наблюдается скачок безработицы. Так же местные системы здравоохранения плохо обеспечены и не смогли бы разобраться с большой вспышкой пандемии", - говорится в материале.

Антарктида тоже остается свободной от коронавируса. Там люди стараются не допустить распространения болезни, так как это единственный не зараженный до сих пор континент. Проблема в том, что любую вспышку в Антарктиде было бы трудно контролировать. Потому что люди живут в закрытых кварталах. И медицинские возможности очень ограничены.

Так, если кто-то в Антарктиде становится сильно больным, его эвакуируют. Этот процесс затягивается на несколько дней или недель из-за сложных погодных условий, которые могут сорвать движение воздушного транспорта.

Также издание напоминает, что Северная Корея и Туркменистан до сих пор не сообщали о случаях заражения коронавирусом вообще. Но учитывая диктатуру, эти утверждения Пхеньяна и Ашхабада считаются сомнительными.



Ранее "Страна" сообщала, что Казахстан закрывается на жесткий карантин. Чтобы ограничить передвижение граждан, вокруг некоторых городов будут установлены специальные блокпосты, на выходных и по праздникам запретят работу общественного транспорта.



Напомним, что в Италии ввели карантин. На всей территории страны с 22:00 будет действовать комендантский час. После этого времени всем запрещено находиться на улице. Все жители Италии могут выходить из дома только по важной причине. В частности, такими считаются: поездка на работу, неотложные обстоятельства или вопросы здоровья.