Заболевание коронавирусом подтверждено у заместителя главы Верховной Рады Руслана Стефанчука. На своей странице в соцсети он сообщил, что получил положительный результат теста на Covid-19, невзирая на строгие соблюдения карантинных мер - ношение маски, перчаток и дезинфекцию.

"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя", - написал Стефанчук.

Также Руслан Стефанчук попросил тех, кто с ним контактировал в последнее время внимательно отнестись к состоянию своего здоровья.

"Первый вице-спикер Стефанчук вслед за спикером Разумковым заразился коронавирусом. Таким образом в президиуме Рады не на больничном осталась только вице-спикер Елена Кондратюк от Батькивщины.

Отметим, что Батькивщина выступает против принятия президентского законопроекта по КСУ. А потому вряд ли Кондратюк, если она станет председательствующей, будет его проталкивать", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала о том, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом.

Также мы сообщали, что судьи Конституционного суда Украины заболели коронавирусом.