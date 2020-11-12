Днем в четверг, 12 ноября, в Ереване на акции протеста против мирного соглашения по Нагорному Карабаху начались задержания.

Соответствующие видео публикует Telegram-канал "РИА Новости".

Так, на кадрах видно, как силовики по одному выводят из толпы митингующих. Тем не менее, акция протеста не завершается. Некоторые ее участники вступают в стычки с правоохранителями.

Напомним, протесты в Ереване начались после заключения Пашиняном мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Вечером 9 ноября люди ворвались в здание правительства и резиденцию Пашиняна.

С тех пор митинги в столице Армении проходят ежедневно. В среду, 11 ноября, после митингов в Ереване задержали 10 оппозиционных лидеров.

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